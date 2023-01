Helen Mirren nunca se ha considerado 'sexy'

A sus 71 años, la oscarizada Helen Mirren sigue destacándose como una de las actrices mejor valoradas por el público tanto por sus innegables dotes interpretativas como por ese atractivo físico que trasciende el paso del tiempo, pero lo cierto es que la artista británica tiene una concepción mucho más modesta de sí misma y jamás se le ha pasado por la cabeza que la palabra 'sexy' pueda ser apropiada a la hora de definir a su persona.

"Para nada, no soy sexy. Es como cuando ves un cuadro que te gusta, uno que parece hablarte y que te atrae misteriosamente. Puedes decir: 'Oh, ese cuadro es sexy'. Pero eso no implica que quieras foll***elo", aseguró en conversación con la revista AARP al hablar del papel de icono sexual que jugaba en la década de los 70.

Tanto es así, que la versátil intérprete rechaza frontalmente la idea de que, por el mero hecho de haber encarnado en la gran pantalla personajes cuya fuerza dramática reside en su sexualidad, tenga que cargar ahora con la etiqueta de "objeto sexual" que tanto le ha irritado a lo largo de los años.

"Cuando la gente dice que soy o que he sido un objeto sexual, les puedo rebatir perfectamente y argumentar por qué no lo soy. Pero lo cierto es que me molesta tener que lucir esa mancha y no ser capaz de quitármela a estas alturas", explicó antes de revelar cómo ha luchado tradicionalmente contra los estereotipos asociados a la edad.

"Creo que lo importante es hacer entender a los directores o a quien sea que existen límites a lo que puedes hacer o a cómo te puedes ver representada. No puedes ser un bellezón de treinta años toda la vida o una sofisticada mujer de 40 o una digna señora de 50. Cualquiera de esos perfiles no va a durar y tienes que aceptarlo y seguir adelante", manifestó.