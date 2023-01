Gwen Stefani presume un ‘regalito’, ¿se lo daría Blake Shelton?

Parece que la artista Gwen Stefani no solo está encantada con el amor que recibe de su novio Blake Shelton sino también con sus regalos, entre los que se encuentra un caballo al que se refiere en su cuenta de Instagram como "el mejor regalo del mundo".

"Mi nuevo conejito. El mejor regalo del mundo. Hola Halo", escribió en la red social junto a un primer plano del corcel, al que ha llamado Halo.

Aunque la cantante estadounidense no ha confirmado si Blake le compró el caballo no sería de extrañar, ya que el cantante de country está familiarizado con los animales al poseer una propiedad de más de 485 hectáreas en su estado natal, Oklahoma (Estados Unidos). Además tenía varios caballos y perros con su exmujer Miranda Lambert antes de divorciarse el pasado julio después de cuatro años de matrimonio.

A pesar de que la pareja confirmara su relación el pasado noviembre, Gwen ya tenía claro que Blake era un pilar muy importante en su vida puesto que fue un gran apoyo durante su divorcio de Gavin Rossdale.

"Estoy tan agradecida por esa amistad que me ha salvado durante este año. Es increíble lo que conlleva superar ciertas cosas", explicaba recientemente en el programa de radio 'Dana & Jayson In The Morning'.

Gwen estuvo casada con el cantante durante trece años y tuvo tres hijos, Kingston, Zuma y Apollo.

Por: Bang Showbiz

