Gigi Hadid planea abandonar Instagram durante un mes

Como todo lo que toca el famoso clan Kardashian, parece que Kendall Jenner -hermanastra de Kim- ha iniciado una nueva moda tras abandonar sin previo aviso Instagram con la excusa de desintoxicarse, y consiguiendo multiplicar de paso la expectación en torno a su vida privada, si es que eso era posible.

Ahora su buena amiga Gigi Hadid ha tomado nota de tan efectiva estrategia publicitaria para ponerla en práctica en primer persona renunciando a las redes sociales durante un mes, un periodo de tiempo bastante más respetable que el que aguantó Kendall sin subir una foto a su cuenta de la plataforma virtual.

"Voy a tomarme un descanso. Y si cuando sienta que estoy lista para regresar aún me sigue y me apoya alguien, me sentiré muy agradecida por ello. Pero si lo único que va a hacer la gente es quejarse y criticarme únicamente porque soy humana y necesito desconectar durante un mes, entonces a lo mejor prefiero que no me sigan",

afirmó convencida la maniquí en el evento para presentar su nueva campaña para la marca Rebook celebrado en Nueva York.

La decisión de la joven de recluirse temporalmente no implica sin embargo que reniegue de una herramienta que ha demostrado ser tan útil para ella: "Me siento muy agradecida porque las redes sociales me han aportado mucho, pero al mismo tiempo considero que tengo una carrera muy respetable al margen de ellas", afirma orgullosa.

Por otra parte, la it-girl y novia de Zayn Malik no duda en explicar a cualquier que quiera escucharla las bondades de su genial idea, que considera que todos los jóvenes de su edad deberían poner en práctica al menos una vez en la vida.

"Creo que es una idea muy recomendable para todo el mundo, no solo para las personas con cierta relevancia pública. Al fin y al cabo, yo elijo qué muestro de mi vida. Y resulta sorprendente que, por culpa de las redes sociales, la gente sienta que tiene derecho a juzgar la vida de los demás. Es una locura y un fenómeno relativamente nuevo. Antes no sucedía nada parecido".