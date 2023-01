Farrah Abraham critica al clan Kardashian: 'Sois famosos por un vídeo sexual'

La estrella televisiva Farrah Abraham (24) -conocida por su participación en el programa 'Teen Mom' y por sus esporádicas incursiones en el mundo del porno- ha utilizado sus redes sociales para atacar al clan Kardashian afirmando que, si no hubiese sido por la filtración del vídeo sexual de Kim Kardashian con el rapero Ray J. en 2003, la popular familia nunca habría saltado a la fama.

"Hice a toda esta familia famosa con mi p*lla", se puede leer en una imagen publicada por Farrah en sus cuentas de Twitter e Instagram, en la que aparece todo el clan Kardashian junto a una foto de Ray J. añadida en primer plano.

En ese mismo mensaje, Farrah mencionó a Kendall Jenner para responder a la joven modelo después de que esta comentara que no estaba de acuerdo con algunas de las "decisiones vitales" de Farrah a su paso por el nuevo programa de televisión de su hermanastra Khloé Kardashian, 'Kocktails with Khloé'.

"Elecciones en la vida, Kendall Jenner", escribió Farrah junto al polémico montaje.

Farrah también ha criticado el programa de Khloé en otro tuit expresando su convicción de que no durará demasiado en antena después de que el show realizara una recreación de la discusión que la joven mantuvo con la rapera Nicki Minaj en las redes sociales, con el rapero Snoop Dogg interpretando el papel de Farrah.

"Me siento muy halagada de que Snoop Dogg me interpretase en 'Kocktails with Khloé'. Estoy deseando tener mi propio programa cuando este sea cancelado. Saludos", tuiteó.

El enfado de Farrah surgió a raíz de que Khloé decidiera representar con sus invitados el enfrentamiento protagonizado con Nicki y de que Kendall dejara claro que estaba de parte de la rapera en todo el conflicto.

"No estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que Farrah ha tomado en su vida, por eso diría que estoy de parte de Nicki. Siempre soy del equipo de Nicki", comentó Kendall.

Su comentario hacía referencia a las críticas de Nicki hacia Farrah por no ser amable con su propia madre en el reality 'Teen Mom'.

"Farrah se porta como una gil*po*las con su madre. Su hija estaba en plan: 'Tía, vete a hacer algo de porno y deja a la abuela en paz'", tuiteó Nicki hace unas semanas, a lo que Farrah -que recientemente reveló que había prohibido a su hija Sophia (6) ver los videoclips de la rapera- respondió: "Porque tú eres madre, ¿no? Tus vídeos parecen porno, son horribles. Buena suerte siendo negativa. Dios te bendiga. Yo estoy ocupada saliendo en televisión".