Ewan McGregor no se arrepiente de haber rechazado ser James Bond

Como siempre ocurre cuando el actor que da vida a James Bond decide retirarse, en 2005 -tras el anuncio de que Pierce Brosnan ya no iba a interpretar más al espía inglés- empezaron a surgir los nombres de posibles candidatos para sustituirle, entre los que se encontraba el de Ewan McGregor. Si bien es cierto que el actor escocés fue una opción real para el papel, finalmente decidió rechazarlo dándole la oportunidad a su compatriota Daniel Craig de enfundarse el esmoquin del agente 007.

Ahora, casi once años después, el intérprete sigue sin arrepentirse de no haberse enfrascado en esta aventura, aunque admite que ahora si se plantearía seriamente aceptar el papel.

"[En aquel momento] no quería que me encasillaran, y tampoco es que 007 fuera el personaje más interesante del mundo... De hecho, me sorprende bastante la consideración que se le tiene... Ahora bien, a estas alturas de mi carrera estaría muy bien interpretarlo. El público ya me conoce y sabe de la amplitud de mis trabajos, por lo que ya no sería un problema", reconoce el artista en una entrevista a la revista Ego. Precisamente, el mismo año en el que le ofrecieron embarcarse en esa gran franquicia, Ewan daba por finalizada su colaboración con otra gran saga, la de 'Star Wars', que le sacó del relativo anonimato de sus anteriores proyectos más pequeños y le dio la fama internacional. De aquella etapa tan importante de su vida el intérprete guarda muy buenos recuerdos, especialmente cómo celebró que le dieran el papel de Obi-Wan Kenobi participando en su primera batalla de sable láser contra el temperamental exmiembro de Oasis, Noel Gallagher.

"Fue justo después de enterarme que había conseguido el papel. Noel celebraba una fiesta en su casa, que me pillaba muy cerca de la mía, al final de la calle, cuando vivía en Belsize Park en Londres... Y a las ocho de la mañana del día siguiente tuvimos la idea de celebrarlo así. ¡Es que era la década de los 90! Luchamos en su jardín, con unos sables láser que Noel tenía en casa. Yo aún no tenía, así que no pude llevarme el mío propio. Ahora sí que tengo. Noel lo dio todo, fue a tope conmigo", recuerda divertido el escocés.

Con 'American Pastoral', la última película que dirige y protagoniza, Ewan -padre de cuatro hijas junto a su mujer Eve Mavrakis- acumula más de sesenta títulos cinematográficos, aunque no por ello se plantea bajar el ritmo porque, pese a que llegó a pensar en tomarse un descanso de la interpretación, su profesión le gusta demasiado como para abandonarla.

"Hubo un tiempo en que llegué a plantearme rodar menos, un poco a lo Daniel Day-Lewis, y participar en solo una película alucinante cada cinco años. Pero eso no va conmigo. Me gusta demasiado trabajar. Tengo una familia que mantener y con las películas que me gusta hacer no ganas lo suficiente como para tomarte un par de años sabáticos", reconoce el intérprete.

Por: Bang Showbiz