¡En los senos! Ahí es donde las fans de Daniel Radcliffe piden que les firme autógrafos

El fervor de las fans del actor británico Daniel Radcliffe llega a tal extremo que el intérprete tiene miedo de hacer turismo cuando visita Japón porque sus seguidoras le piden que firme autógrafos en sus pechos.

"Los lugares más locos son Japón o México. Eso son los lugares donde piensas: 'Ok, me quedaré en la habitación del hotel todo el tiempo'. Normalmente, las personas que me lo piden [que firme autógrafos en sus pechos] son demasiado jóvenes y simplemente me lo imagino... y no. ¡Simplemente no! No pidas a nadie eso. No. No dejes que nadie escriba nada en tu pecho", declara al periódico The Times.

El intérprete de 26 años siempre ha tenido una relación muy cercana con sus fans, llegando incluso a emborracharse con seguidores de la saga 'Harry Potter', hasta que decidió volverse abstemio hace dos años.

"Bebía muchísimo, pero eso tenía más que ver con salir en público y creer que podía tener una 'vida normal'. Ese es el tema: la mayoría de gente probablemente puede, pero yo no", confesaba recientemente al diario The Independent.

Por: Bang Showbiz