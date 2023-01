Emily Estefan también ha 'contribuido' al legado musical de su madre

La cantante Emily Estefan, hija de Gloria y Emilio Estefan, solo ha sido plenamente consciente del lugar que su legendaria madre ocupa en la historia de la música latina gracias al exitoso musical 'On Your Feet', un espectáculo que ha servido para familiarizar a las nuevas generaciones con la extensa y prolífica trayectoria de la artista cubana, al tiempo que le ha dado a ella la oportunidad de aportar su granito de arena a una emblemática carrera que se desarrolló fundamentalmente cuando aún no había nacido.

"Siempre bromeo con la idea de que la obra termina justo cuando yo voy a nacer, lo que implica que yo he estado ausente durante la mayor parte de su carrera. La única canción original que se presenta en el espectáculo la escribimos mi madre y yo, y a ella le gusta decir que esa era la mejor forma que tenía de contribuir y ser parte de ella. Lo cierto es que fue una experiencia espectacular", reveló Emily a la revista People, antes de señalar que el musical ha sido la lección de historia familiar más "cara" que ha recibido en su vida.

Publicidad

"No paro de decirle a los dos [a Gloria y a Emilio] que jamás había necesitado una producción teatral tan cara para terminar de aprender cómo fue mi vida antes de que yo llegara al mundo. Siempre les doy las gracias y les digo que por fin estoy al día con todo lo que ocurrió", aseguró en tono jocoso.

Aunque en sus últimas apariciones públicas la pequeña del clan Estefan ha venido insistiendo en que su estilo musical nada tiene que ver con los exóticos ritmos cultivados por su progenitora durante décadas, teniendo en cuenta que la joven de 21 años se ha dedicado a fusionar elementos del rock clásico y del soul para su primer trabajo discográfico -lo que se ve claramente reflejado en su primer sencillo 'Reigns (every night)'-, ahora deja patente su intención de seguir colaborando con ella de cara a los próximos proyectos que emprenderá la veterana artista.

"Mi madre y yo escribimos mucho juntas, desde hace muchos años, pero uno de los primeros trabajos que hice en este negocio fue producir para ella, componer melodías y arreglos mientras ella se centraba en las letras. También he cantado con ella en un par de conciertos, hemos hecho duetos, así que me encantaría poder grabar un álbum entero con ella, sería maravilloso. Ahora mismo ella está trabajando en su nuevo material y yo le estoy dando los últimos retoques a mi álbum, pero sí, no lo descartamos en un futuro", desveló en la misma conversación.