Emeraude Toubia viaja siempre con su peluche de Minnie Mouse

Aunque en la pequeña pantalla da vida a una poderosa guerrera mitad humana-mitad ángel en la serie 'Shadowhunters: The Mortal Instruments', en la vida real Emeraude Toubia no deja de ser una joven de 26 años a la que en ocasiones se le hace muy duro pasar tanto tiempo lejos de casa, por lo que cuando viaja siempre se lleva consigo su peluche favorito para sentirse más acompañada.

"Viajo siempre con Minnie Mouse. Cada vez que viajo, me llevo conmigo mi peluche de Minnie Mouse para que me sirva de acompañante y de almohada. Así que Minnie ha volado muchas millas conmigo", confiesa Emeraude en una entrevista a Composure Magazine.

Al peluche favorito de Emeraude todavía le quedan muchas aventuras por vivir, ya que uno de los objetivos de la intérprete -que nació en Canadá y se crió en Texas (Estados Unidos) en el seno de una familia mexicano-libanesa- es continuar viajando por el mundo tanto por trabajo como por placer.

"He tenido mucha suerte, así que compartir [mi suerte] de alguna manera y devolver algo de todo lo que he recibido es muy importante. Forma parte de los valores que mis padres me han inculcado siempre. Desde luego, planeo seguir expandiendo mi trabajo como voluntaria. Otra pasión a la que me gustaría dedicarme en mi tiempo libre es a viajar por el mundo. Conocer otros lugares y culturas es algo que me encanta hacer. De hecho, también me gustaría aprender a hablar más idiomas", añade.

Emeraude, que habla fluidamente inglés y español, se considera una privilegiada por haber tenido una infancia marcada por "una gran riqueza cultural" y un montón de tradiciones de diferentes países.

"Somos una familia muy unida y mis padres son mis mejores ejemplos a seguir. Siguen juntos después de 27 años de matrimonio. Tengo la sensación de que tengo lo mejor de cada mundo. Mi educación fue muy americana, pero también mexicana y libanesa, con una gran riqueza cultural, con el calor de mi familia y muchas tradiciones especiales. ¡Eso por no mencionar la increíble comida! Me siento muy afortunada".