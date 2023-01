Elizabeth Gutiérrez vuelve a hablar de 'su hombre' William Levy

Casi medio año después de que William Levy anunciara oficialmente su separación de Elizabeth Gutiérrez -una noticia a la que siguieron meses de rumores sobre su supuesta reconciliación-, la actriz ha vuelto a referirse al actor y padre de sus hijos, Christopher (9) y Kailey (5), como "su hombre" en una publicación compartida en su blog 'Elizabeth revealed' en la que reflexiona sobre las dificultades de compaginar maternidad y feminidad.

"En mi caso, me critican por mantener mi cuerpo en forma para que 'mi hombre no me deje'. Qué ridículo", afirma la intérprete en la publicación.

Elizabeth también ha dado a entender que ha reanudado su vida familiar con William al afirmar que ella y el cubano intentan hacer entender a sus hijos la importancia de que los padres disfruten juntos de un "tiempo de adultos".

"He empezado a explicarles a mis hijos que, de la misma manera que ellos necesitan su tiempo para ir a casa de sus amigos a jugar o para disfrutar de actividades de las que mami no es parte necesariamente, también mami y papi necesitan su tiempo de adultos", asegura en otro párrafo.

Incluso después de anunciar su separación, los dos actores siguieron intercambiando piropos en sus redes sociales, dando a entender que entre ambos aún existía un gran cariño, o incluso amor.

"Gracias... por ser ese hombre que yo conozco pero que pocos se toman el tiempo de conocer. Por eso y mucho más 'I love you'", escribió en una ocasión la actriz en su cuenta de Instagram.

Además, William publicó en octubre un comunicado en su Twitter defendiendo la decisión de la intérprete de desvincularse de la obra de teatro 'Brujas' y atajando los rumores que apuntaban a que él habría obligado a Elizabeth a renunciar al papel.

"No acostumbro a hacer esto... Tengo una carrera gracias a Dios, a mi esfuerzo y a toda esa gente hermosa que me ha brindado tanto cariño. Por lo tanto no me baso en estar desmintiendo chismes de revistas y programas, no es mi estilo. Siempre trato de mantenerme al margen de todo lo que dicen o inventan. Pero hay una línea, y creo que algunos ya la pasaron. A esta mujer nadie le dice qué hacer. ¡Nadie! Ella siempre ha puesto los sueños de sus hijos por delante de todo, incluyendo sus propios sueños. Pero vamos a ser claros, aparte de ser la madre más dedicada, más respetuosa y más luchadora, es una excelente y verdadera profesional incapaz de tomar una decisión que pueda dañar a sus compañeros de trabajo. La decisión que Elizabeth tomó de dejar la obra fue con la buena intención de hacer felices a nuestros hijos y sin querer dañar a nadie", afirmaba William.