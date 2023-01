El mayor temor de Ralph Fiennes es 'decepcionar a los demás'

A pesar de su extensa y ovacionada carrera, Ralph Fiennes -que actualmente participa en la obra de teatro 'The Master Builder' en Londres- no puede evitar ponerse nervioso cada vez que afronta un nuevo proyecto debido a su temor patológico a decepcionar a sus compañeros.

"[Mi mayor temor] es decepcionar a los demás. Incluso cuando estoy haciendo algo que amo, como esta obra, todavía me genera ese miedo a fallar. Mis puntos débiles son no querer decepcionar a la gente y lo mucho que me decepciona a mí el hecho de hacerlo", explica el intérprete a la revista Red.

Para ser alguien que se preocupa tanto por no defraudar, Ralph no siempre consigue causar una buena impresión.

"La gente cree que soy distante e introvertido. Y puedo serlo, sí. Puedo, si quiero, crear un muro entre los demás y yo. Me han dicho que pongo a la gente nerviosa. En realidad soy yo quien se pone muy nervioso. Pero sí que soy culpable de abstraerme cuando me hablan. Se me empañan los ojos", reconoció.