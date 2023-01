David Hasselhoff no está seguro de querer casarse otra vez

El actor David Hasselhoff está encantado con su novia Hayley Roberts, pero aún así no está seguro de querer pasar por el altar por tercera vez después de dos matrimonios fallidos con Pamela Bach y Catherine Hickland.

"Es una de esas situaciones que me crean ansiedad. Puede ser eso o puede ser un momento en el que me rompan el corazón y no estoy seguro de qué elegir, realmente no lo sé. Por mucho que esté enamorado y por mucho que piense que Hayley es fantástica, no estoy seguro de querer hacer eso todavía. Quiero ser justo con ella, quiero quererla lo suficiente como para lidiar con nuestro corazón roto en caso de que nuestra relación se acabe, pero no estamos seguros todavía", contó el intérprete a news.com.au.

David tiene dos hijas, Taylor (25) y Hayley (23), fruto de su matrimonio con Pamela, que duró de 1989 a 2006, unas responsabilidades familiares que -confiesa- le suponen muchos gastos al mes.

"Estaré pagando la pensión alimenticia siempre. Robin Williams contaba un divertido chiste que decía: 'No es una pensión, es todo tu dinero'. Y yo contestaba: '¡Es verdad!'. Lo que la gente no entiende es que solo me quedo con una tercera parte de lo que gano. Tengo dinero suficiente para retirarme, tengo dinero suficiente en el banco, pero también tengo a mucha gente en mi vida que requiere mi atención", añadió.

El actor también presta atención a su vida profesional por lo que no descarta participar en la nueva película de 'Baywatch', en la que participa Dwayne Johnson y Zac Efron junto a Kelly Rohrbach.

"Si el papel fuera bueno y la película no fuera una tontería, ¡por supuesto que participaría!", concluyó.