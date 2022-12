David Bisbal se harta del acoso de la prensa del corazón argentina

Desde que comenzaran su relación el pasado verano, cada uno de los pasos de David Bisbal y de su novia, la joven actriz Eugenia Suárez, ha sido analizado con lupa por la prensa del corazón argentina, comenzando por las visitas del cantante al país de su chica y continuando por los románticos mensajes que ambos se intercambian con frecuencia en las redes sociales.

Así que ahora, en un intento de proteger su vida sentimental del escrutinio mediático, el almeriense ha decidido bloquear en su cuenta de Twitter a uno de los portales del corazón que con más asiduidad ha seguido su romance con Eugenia, algo que no ha sentado demasiado bien en el país de la intérprete.

"El cantante español -cuyo nombre se desconoce en todo país que no sea España y Argentina- estuvo en el ojo de la tormenta cuando atravesó una fuerte crisis con la actriz", reza el artículo publicado por el portal Rating Cero -medio bloqueado por Bisbal-, en el que acusan a Bisbal de "censurarles": "Bisbal prefirió utilizar su herramienta "censuradora" y bloquear nuestra cuenta, impidiendo de esta forma que estemos al tanto de sus publicaciones, tener algún contacto con él y poder saber de su vida".

A pesar de que el cantante siempre se ha caracterizado por mantener una relación muy cordial con la prensa, durante los últimos meses no ha podido evitar acusar el estrés provocado por los constante rumores de una crisis sentimental entre él y Eugenia, llegando incluso a responder de manera cortante a los reporteros que le esperaban a su llegada al aeropuerto de Buenos Aires el pasado mes de febrero.

Sin embargo, Bisbal negó en todo momento haber pedido las formas con ellos, asegurando que en raras ocasiones ha faltado al respeto a los paparazzi.

"Es muy difícil que yo me enoje, no soy una persona que viva enfadada. Me pueden molestar algunas cosas, pero yo no me enfado nunca. Siempre he sido una persona muy positiva, no hay nada que me pueda molestar", explicaba el cantante en una entrevista al programa peruano 'Central de informaciones' de la cadena RPP Noticias.