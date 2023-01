Chris Martin y Gwyneth Paltrow mantienen una estrecha relación por el bien de sus hijos

A pesar de que el cantante Chris Martin y la actriz Gwyneth Paltrow anunciaron su separación en marzo de 2014 tras doce años juntos, el exmatrimonio continúa manteniendo una estrecha relación por el bien de sus hijos, Apple (11) y Moses (9).

"Solo porque una relación romántica acabe no significa que otras facetas de tu relación tengan que terminarse también y, de hecho, pueden incluso mejorar", confesó Chris en el programa de radio 'On Air with Ryan Seacrest'.

Aunque para el líder de Coldplay su ruptura resultó muy dolorosa, también le dio la oportunidad de aprender de sus errores y de encarar la vida con otra perspectiva.

"Atravesé grandes cambios... todo el mundo lo sabe. Fui capaz de averiguar dónde me había equivocado en mi manera de ver el mundo. Hace años estaba en un momento malo de mi vida y me sentía deprimido y confuso. Algunos amigos me dieron un libro y un poema y esas dos cosas me hicieron comenzar este viaje en el que me siento muy feliz de estar vivo", contaba recientemente a la emisora australiana 2DayFM.

Tanto Chris (38) como Gwyneth (43) -que se casaron en 2003- han rehecho sus vidas sentimentales. El cantante protagonizó un romance intermitente con Jennifer Lawrence (25) durante casi un año, pero actualmente mantiene una relación con la actriz Annabelle Wallis (31). Por su parte, Gwyneth hizo oficial recientemente su relación con el productor de televisión Brad Falchuk (44) después de meses de especulaciones.