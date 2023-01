Charlize Theron resta importancia a la lucha de las actrices por la igualdad salarial

Charlize Theron está convencida de que, al margen de algunos casos aislados, en la industria del cine en Estados Unidos ya no tiene cabida la discriminación hacia la mujer ni en el plano salarial ni en lo referente a la tradicional falta de oportunidades laborales por motivos de edad, una tesis que rompe frontalmente con el discurso que han venido ofreciendo muchas de sus compañeras de profesión y que ella ejemplifica con su propia trayectoria interpretativa.

"Creo que ya ha llegado la hora de que las mujeres aceptemos que el aspecto no es lo más importante en esta vida y que es mentira eso que dicen de que valemos menos a medida que nos hacemos mayores. La verdad es que ahora que tengo 41 años trabajo mucho más y disfruto más de mi profesión que cuando tenía 20 años. Todas las mujeres que conozco me dicen lo mismo, así que es hora de que abandonemos definitivamente ese cliché", aseguró a la edición italiana de Vanity Fair.

De hecho, la intérprete sudafricana considera que los medios de comunicación deberían preocuparse menos de las batallas que se libran en el seno del mundo del espectáculo para prestar mayor atención a los verdaderos "dramas" que ocurren día a día en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que a su juicio son más urgentes e indignantes.

"Mira, no estoy de acuerdo ni me agrada demasiado que se hable así sobre Hollywood. Las películas no dejan de ser un reflejo del mundo en el que vivimos y es ahí donde residen los auténticos dramas. El debate sobre la igualdad en este negocio no es nada comparado con los problemas que se viven en nuestras comunidades", alertó en la misma entrevista.

Más allá del revuelo que puedan generar estas declaraciones por la incorrección política que desprenden, lo cierto es que Charlize Theron lleva años encarnando mejor que nadie ese cambio de mentalidad que ahora lleva a muchas mujeres a exhibir con orgullo la experiencia y la seguridad en sí mismas que les otorga el paso del tiempo.

"¿Cómo podría avergonzarme o asustarme de algo tan natural como el paso del tiempo? Envejecer es una parte fundamental de la vida, no podemos evitarlo y deberíamos sentirnos agradecidas de todo lo que experimentamos a lo largo de los años. Ahora soy mucho más sabia y madura que hace 20 años, y merece la pena que te salgan arrugas como consecuencia de todo lo que te aporta la edad", explicó.