Cameron Diaz sufrió un ataque de pánico antes de publicar su libro

Aunque el gran propósito de su primer libro de autoayuda, 'The Body Book: Feed, Move, Understand and Love Your Amazing Body', era precisamente ayudar a las mujeres a cuidar su físico al tiempo que les ofrecía claves para mantener alta la autoestima, lo cierto es que la actriz Cameron Diaz se vio en los días previos a su publicación en el año 2013 sumida en una profunda crisis personal que la tuvo postrada en la cama de forma constante.

"Nunca antes me había pasado algo así, sentir que mis fuerzas se iban debilitando irremediablemente. Ahora entiendo que me encontraba presa del pánico, ya que había tomado una decisión muy importante, publicar mi libro, y tenía miedo de cómo iba a reaccionar la gente, de si les iba a gustar mi nuevo camino profesional. ¿Qué hago si piensan que estoy loca o que soy estúpida? Fue algo muy doloroso, hizo aflorar mis inseguridades y me di cuenta de que por primera vez el público me iba a ver a mí, no a los personajes que suelo interpretar", confesó a la revista People.

Poco después de salir al mercado, el manual se convirtió en el libro más vendido de Estados Unidos durante varias semanas y semejante éxito demostró que buena parte del público femenino se sentía identificado con el estilo "natural y transparente" de las lecciones impartidas por la famosa intérprete, quien no podría estar más orgullosa del "impacto" que ha tenido en otras mujeres.

"Es un libro honesto y sincero, en la que me descubro como soy, natural y transparente. Me importan poco los ejemplares vendidos en comparación con el hecho de que ha ayudado a muchas mujeres a lidiar con los problemas cotidianos. Todo reside en la intencionalidad, y mi objetivo estaba muy claro: ofrecer a las mujeres tanta información como me fuera posible", indicó.

La gran acogida que tuvo el primer volumen llevó a la artista a publicar este año 'The Longevity Book: the Science of Aging, the Biology of Strength and the Privilege of Time', que siguiendo la misma filosofía del libro original trata de ofrecer consejos a las lectoras sobre la necesidad de aceptar el paso del tiempo y de aprovecharlo al máximo para ganar calidad de vida en la etapa de madurez.

