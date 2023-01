Caitlyn Jenner sueña con tener 30 nietos

La estrella televisiva e icono de la comunidad LGBT Caitlyn Jenner no ha dejado de irradiar felicidad desde que la undécima de sus nietos, Dream Kardashian, fruto del romance entre su hijastro Rob Kardashian y su prometida Blac Chyna, llegara al mundo hace casi dos semanas, pero eso no significa que la medallista olímpica se encuentre del todo satisfecha ante la más que destacable extensión de su prole al anunciar ahora que se ha fijado la exigente meta de llegar hasta los 30 nietos.

"Acabo de recibir a mi undécima nieta y estoy muy orgullosa de tener 10 hijos y 11 nietos. Pero no me conformo con esto, quiero disfrutar al menos de 30 nietos, por lo que solo he recorrido algo más de un tercio del camino", bromeó la exdeportista al portal de noticias Extra.

Publicidad

Al margen del número de hijos y nietos que formen parte de su mediática familia, Caitlyn no podría sentirse más afortunada del apoyo incondicional que le han venido brindando los suyos a lo largo de los años, y especialmente durante la transición que ha vivido en los últimos años tras tomar la decisión de exhibirse ante el mundo como mujer.

"Siento que la vida me ha bendecido, entre otras cosas, con unos hijos maravillosos. Lo mejor de todo es que, después de todo aquello por lo que he tenido que pasar, me siguen queriendo y apoyando en todo lo que hago", aseguró emocionada durante la presentación del nuevo trabajo discográfico de su hijo Brandon Jenner, a quien tuvo durante su breve matrimonio con la actriz Linda Thompson en la década de los 80, y a quien quiso elogiar por la seriedad con la que se toma su trabajo.

"Todos mis hijos, incluido Brandon, se han esforzado muchísimo por salir adelante en sus respectivos ámbitos profesionales. Me alegro de que todos hayan tenido tanto éxito y de que podamos celebrar noches tan especiales como esta gracias al estupendo trabajo que hacen", aseveró emocionada.

Por: Bang Showbiz