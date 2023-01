Caitlyn Jenner lloró cuando cambió de nombre oficialmente

La exdeportista Caitlyn Jenner -conocida como Bruce antes de cambiar de género- se emocionó al obtener de manera oficial su nuevo nombre, pero al mismo tiempo sintió cierta pena al tener que despedirse del "buen hombre" que había sido hasta entonces.

"Ayer fue un día importante porque me llegó mi cambio de nombre y género. Santo cielo. Aquí estamos, aunque de verdad nunca supe si llegaría este día. En cierto modo es un poco triste. Bruce era un buen hombre, hizo muchas cosas buenas, tuvo una increíble familia y unos niños maravillosos, pero simplemente no podía continuar con aquello más tiempo. Lloré un poco por ello. Fue en el campo de golf, jugando sola. Fue muy emocionante, pero también un viaje introspectivo", cuenta en el nuevo número de la revista Out, que la ha nombrado 'Newsmaker of the Year' en su lista Out100 de 2015.

Caitlyn (66) encara esta nueva etapa con ilusión porque siente que por fin ha encontrado "su lugar en la vida".

"Siempre he pensado que quiero levantarme por la mañana emocionada por el día, emocionada por tener cosas que hacer, cosas que lograr, cosas que aprender. Quiero siempre emocionarme ante la vida. Y durante mucho tiempo no lo estuve. Estaba aislada del mundo. Nunca sentí que encajaba en ningún sitio, pero todo eso ha cambiado hoy. Estoy muy emocionada por el futuro. Tengo tantas cosas por hacer. Siento que he encontrado mi lugar en la vida", confiesa a la publicación.

El futuro por lo pronto le traerá una nueva temporada de su reality 'I Am Cait', gracias al cual pudo conocer por primera vez a transexuales como ella.

"Nunca he podido hablar con nadie. No conocí a una persona transexual hasta que hice el programa. La única referencia que tenía era ver vídeos de YouTube. Y durante los años 70, los 80 e incluso los 90 no había nada de eso".