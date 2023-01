Caitlyn Jenner envía mensaje en el Día Internacional de la Memoria Transexual

La estrella de la televisión Caitlyn Jenner compartió un vídeo este jueves en donde animaba a las personas a aceptar a los transexuales en sus vidas. Su mensaje llegaba horas antes de que se celebrara este 20 de noviembre el Día Internacional de la Memoria Transexual.

"Escucha las historias de las personas transexuales, contrata a una persona transexual en tu empresa, apoya a un estudiante transexual en tu colegio, ama a tu hijo transexual. Actuemos para poner fin al odio y la violencia. Nadie debería ser asesinado solo por ser transexual".

Caitlyn estaba acompañada en la grabación por la defensora transgénero Chandi Moore, quien también pidió a la gente que hicieran del mundo un lugar más seguro para su comunidad.

"Hoy, dedicad un momento a conocer a las mujeres que han perdido su vida a manos del odio. Mañana, por favor haced del mundo un lugar más seguro para todos los transexuales", señaló.

El mensaje de tolerancia de Caitlyn llega poco después de haber sido públicamente criticada por la actriz Rose McGowan tras haber dicho al recoger el premio de la revista Glamour a la Mujer del Año que lo más difícil de ser mujer era decidir qué vestido ponerse para una alfombra roja.

"¿Mujer del año? No, no hasta que despiertes y te unas a la lucha. Todavía te queda mucho para serlo. Caitlyn Jenner, no entiendes nada sobre lo que significa ser mujer. Si quieres ser una mujer y apoyarnos, aprende cómo somos. Somos más que decidir qué nos ponemos. Somos más que los estereotipos que nos han impuesto personas como tú", publicó Rose en su cuenta de Facebook.

