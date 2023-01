Brie Larson cree que las malas experiencias le han hecho mejor actriz

La actriz Brie Larson -quien está nominada en los Globos de Oro y en los BAFTA por encarnar a Ma en 'La habitación'- considera que las experiencias difíciles que ha vivido le han hecho ser mejor actriz.

"Me siento agradecida cada día por todas las veces que me dijeron que no. Lo que más valoro es la oscuridad que he experimentado porque no sabría cómo encarnar a Ma o Grace [su personaje en 'Las vidas de Grace'] si no hubiera experimentado pérdida o tristeza, no sabría cómo expresarlo. Es una parte muy valiosa de nuestra experiencia: no asustarse con los obstáculos, sino sentir curiosidad por ellos", cuenta a la revista Elle.

Pero la intérprete de 26 años también tiene un lado cómico que demostró en 'Y de repente tú', una película en la que participó junto a Amy Schumer, a quien admira por su trabajo.

"La risa es la mejor manera de superar algo. Es una de las cosas que más respeto de Amy Schumer. Ella he encontrado la manera de acercarnos a nosotros mismos y ver el lado feo de la humanidad, pero no de una manera acusatoria o enfadada. Lo hace de una manera que nos hace ver lo absurdo de todo ello y reírnos", comenta.