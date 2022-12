Boy George tendrá su propio reality show

El camaleónico cantante Boy George se ha unido a Bunim/Murray Productions (BMP) -el equipo que hay detrás del famoso programa 'Keeping Up with the Kardashians'- para realizar su propio reality show después de su traslado de Londres a Los Ángeles, según informa el portal Deadline.

"Ni aunque Marge Simpson conociera a Dolly Parton y se fuera a bailar con Ziggy Stardust, sería más sorprendente de lo que vais a ver", aseguró el protagonista.

El excomponente de Culture Club cree que no hay ninguna razón por la que no deba mostrar su vida ante las cámaras, y al ser preguntado sobre su decisión de probar suerte en el mundo de la televisión, Boy George se sorprende: "¿Qué por qué ahora? ¿Y Por qué no? ¿Qué por qué yo? ¿Quién si no?".

A pesar de que el reality -del que aún se desconoce el nombre- no ha sido firmado por ninguna cadena, los productores están emocionados con el proyecto.

"Boy George es un icono musical y cultural, y es cuestión de tiempo que alguien grabe su historia. Nosotros somos expertos en producir realities de famosos, y no podríamos estar más emocionados con la oportunidad de poder contar esta historia con el socio televisivo perfecto", confesó el presidente y director ejecutivo de BMP.

La grabación del programa está prevista para este verano, cuando George ya se haya mudado a Los Ángeles.