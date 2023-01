Billy Bob Thornton cree que las redes sociales han cambiado Hollywood

El actor Billy Bob Thornton cree que las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram han tenido un efecto negativo en la industria del cine porque los actores han dejado de ser enigmáticos.

"Odio seguir volviendo al tema, pero lo que más ha cambiado en este negocio es que se ha convertido en algo mucho más grande a causa de las redes sociales, y mucho más pequeño a causa de las redes sociales. Solía ser grande porque las estrellas cinematográficas eran personas misteriosas a las que solo veías en la pantalla, y luego empezaron a hacer documentales detrás de las cámaras en los que veías a un tío disfrazado de Shakespeare en una silla con su nombre. Las redes sociales han hecho el acceso más grande y el producto más pequeño", cuenta al periódico The Times.

Está claro que a los 60 años Billy Bob Thornton tiene muy claras las ideas sobre su profesión, por lo que no le importa compartirlas con los más jóvenes. Así hizo con la exmodelo y ahora actriz Cara Delevingne.

"Billy Bob Thornton me dijo algo muy inteligente cuando estaba rodando una película con él. Estaba muy preocupada por ir a clases de interpretación, pero él me dijo que si tenía talento natural la vida era la única experiencia que me iba a ayudar. No puedes enseñar a un mal actor a actuar, pero puedes hacer empeorar a un buen actor", contaba Cara a BBC Radio 1.