Azealia Banks: 'Si me blanqueara la piel igual me respetaban más'

Para aquellos que no estén familiarizados con la actividad de Azealia Banks en las redes sociales basta con decir que en ocasiones sufre los mismos ataques de verborrea en Twitter que Kanye West, en los que carga contra el mundo en general y contra sus detractores en particular. Este miércoles Azealia ha vuelto a echar mano de las redes sociales para publicar una retahíla de tuits quejándose de la imagen de chica mala que los medios proyectan de ella.

"Los medios solo me prestan atención cuando hago algo malo. Todavía me ven como una especie de diabólica bruja negra. A lo mejor debería blanquearme la piel... A lo mejor así empezaría a recibir un poco más de respeto en el mundo del hip hop", tuiteó la rapera.

Ante las insinuaciones de algunos seguidores, que señalaron que sus escándalos continuos y la falta de nuevo material discográfico no ayudaban a su reputación, Azealia se defendió alegando que componer sus temas llevaba tiempo.

"Esos largos periodos de inactividad musical mezclados con tuitear demasiado son un caldo de cultivo para recibir una pésima atención por parte de los medios", tuiteó un seguidor, a lo que la cantante respondió: "Porque soy una artista de verdad. No me paso el día sentada mientras cincuenta compositores me escriben canciones como locos. Yo compongo las mías".

Los problemas de la intérprete con la justicia la han convertido en noticia en varias ocasiones. A principios de este mes de febrero Azealia consiguió llegar a un acuerdo para evitar ir a la cárcel después de ser acusada de asalto, acoso y escándalo público por morder en el pecho a la portera del club Up&Down de Nueva York el pasado mes de diciembre. La cantante supuestamente intentó colarse en el club y, al ser detenida en la puerta, comenzó a gritar a todo pulmón, tras lo cual escupió a la portera y le mordió el pecho.

Recientemente se hizo pública también la noticia de que Azealia no tendría que pagar las consecuencias de agredir el pasado octubre a un guardia de seguridad en un club de Los Ángeles llamado Break Room 86 puesto que, aunque el altercado había sido grabado por las cámaras de seguridad, el fiscal del distrito de Los Ángeles rechazó el caso por falta de evidencias y porque no quedaba claro quién agredió a quién primero.