Así reaccionan las ex de Chicharito a la revelación de su nuevo romance

Tras el intercambio de mensajes que han protagonizado estos días a través de las redes sociales, no parece ya necesario hablar de rumores cuando se trata del futbolista Javier 'Chicharito' Hernández y la actriz Andrea Duro, a quienes se relacionó sentimentalmente por primera vez hace unas semanas.

Ha sido ella misma quien se ha encargado de confirmar las sospechas este fin de semana compartiendo un vídeo en el Stories de su perfil de Instagram en el que mencionaba al mexicano, asegurando que el crepe que había escogido para cenar estaba "tan bueno" como Chicharito, a lo que este no dudó en responder incorporando una captura de pantalla de la grabación a su propio perfil acompañada de un par de emoticonos de carácter romántico.

El propio deportista daba a entender hace tres días que había una nueva mujer en su vida, apuntando que no se trataba de un amor "del pasado", al publicar un selfie en su Instagram en el que él aparecía sonriendo a la cámara mientras que su acompañante femenina, de la que ahora no parece descabellado pensar que se trataba de Andrea, posaba de espaldas.

Una vez desvelado este misterio, solo quedaba preguntarse cómo han reaccionado las ex más recientes de Chicharito ante la noticia de que este ha vuelto a encontrar el amor tras un azaroso año en el terreno sentimental. A quien peor parece haberle sentado es a la actriz Camila Sodi, con quien el delantero mantuvo un breve y mediático romance, en vista del comentario que ha publicado, en inglés, en sus redes sociales: "El amor es como un pedo. Si tienes que forzarlo, probablemente sea mi**da".

Además, cabe recordar que la exmujer de Diego Luna ya se burló hace unas semanas del mensaje que Chicharito le dejó a su ahora novia 'oficial' en una de las imágenes de su Instagram preguntándole cuándo podría conocerla en persona, la primera pista que hizo saltar las alarmas sobre su posible noviazgo y a la que Camila respondió escribiendo un socarrón "jajajaja" en la sección de comentarios de la misma publicación.

En lo que respecta a Lucía Villalón, con quien el futbolista estuvo comprometido durante meses, la periodista ha preferido mantener el mismo silencio prudente que hasta ahora solo ha roto en puntuales entrevistas en exclusiva, en las que todo sea dicho no ha pintado un retrato muy favorecedor del que podía haber sido su marido. Actualmente, la joven se encuentra en Ibiza desde donde este fin de semana ha compartido varias instantáneas en bikini y a bordo de un barco, sin perder en ningún momento una sonrisa que parece constatar que las novedades sobre su ex ya no le importan lo más mínimo.