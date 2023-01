Ashley Roberts está 'obsesionada' con la hija de Kimberly Wyatt

La hija de Kimberly Wyatt, Willow (12 meses), tiene encandilada a la antigua compañera de grupo de su madre, la cantante Ashley Roberts, quien reconoce que antes del nacimiento de la pequeña ni ella ni el resto de componentes de The Pussycat Dolls -grupo formado por Nicole Scherzinger, Jessica Sutta, Carmit Bachar y Melody Thornton además de Kimberly y Ashley- sentían un especial interés por la maternidad.

"No recuerdo que alguna vez mantuviéramos conversaciones acerca de querer tener hijos, pero creo que eso es cosa de cada uno, si alguien quiere casarse y tener hijos, esa es su elección y su camino, pero no creo que fuese nunca un tema de conversación recurrente. Kim fue la primera y estoy totalmente obsesionada con Willow. La quiero muchísimo, es una niña preciosa", aseguró Ashley en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Publicidad

Aunque por el momento la intérprete prefiere centrarse en su carrera profesional, no descarta la idea de sentar cabeza y formar una familia si encuentra al hombre perfecto.

"Siempre voy a ser del tipo de chica al que le gusta trabajar porque me encanta lo que hago, pero desde luego estoy abierta a una relación, es solo que no he conocido a la persona adecuada", añadió Ashley.