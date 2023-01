Amber Heard escribe un ensayo dirigido a las víctimas de la violencia de género

La actriz Amber Heard acaba de cerrar uno de los capítulos más turbulentos de su vida marcado por el final de su matrimonio con Johnny Depp y el posterior proceso para disolver legalmente su unión, durante en el que aseguró que su expareja había abusado física y emocionalmente de ella, unas declaraciones que finalmente retiró como parte del acuerdo de divorcio que alcanzó la expareja.

Aunque ese mismo acuerdo incluía también una cláusula según la cual la interprete no podría volver a hablar en público de los supuestos malos tratos que habría sufrido a manos del actor, eso no ha impedido a Amber pronunciarse públicamente ahora acerca de su propia experiencia con la violencia de género -sin mencionar nunca el nombre de su exmarido- para dar ánimos a todas las mujeres que se encuentren en una situación parecida a la que ella vivió.

"No estás sola. Puede que hayas sufrido sola, tras puertas cerradas, pero no lo estás, créeme. Tienes que saberlo. Quiero recordarte que eres fuerte, más fuerte aún de lo que piensas gracias a todas las mujeres que te apoyan en silencio. Esa certeza me ayudó a abrir las puertas tras las que me encontraba encerrada", afirma la guapa artista en una carta escrita para el número de diciembre de la revista Porter.

En su escrito, Amber reconoce con pesar que las víctimas deben enfrentarse al ostracismo social tras denunciar su caso, una situación de la que da a entender que habla con conocimiento de causa al haberla experimentado en primera persona.

"Vamos a empezar con la verdad, la dura verdad. Cuando una mujer da un paso al frente para hablar de las injusticias que ha sufrido, en lugar de encontrar apoyo, ayuda y respeto, se da de bruces con la hostilidad, el escepticismo y la vergüenza. No es sencillo alzar la voz para defenderte y contar la verdad, y tener que hacerlo además sola", lamenta la intérprete, antes de proceder a explicar por qué ella se sintió tan dolida e indignada ante la imagen que se pintó de ella tras salir a la luz todos los detalles de su separación de Johnny Depp.

"A mí me educaron para que fuera independiente y para que me valiera por misma. Nunca quise arrastrar la carga de depender de nadie. Nunca pensé que nadie fuera a rescatarme, así que me dolía que me colgaran la etiqueta de 'víctima'. Pero mientras escrito esto hoy, puedo prometer a todas las mujeres que sufren en las sombras que no están solas. Puede que no nos veas, pero estamos ahí para ti".

Hace unas semanas Amber ya participó en un vídeo publicado en el Facebook de la fundación GirlGaze Project con motivo del día internacional para erradicar la violencia contra las mujeres, en el que se sinceraba acerca de cómo una persona fuerte e independiente como ella había acabado viéndose envuelta en una relación abusiva y tóxica.

Por: Bang Showbiz