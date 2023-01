Alicia Vikander no podría vivir en Estados Unidos

La actriz sueca Alicia Vikander -quien mantiene una relación con Michael Fassbender- actualmente vive en Londres, y nunca podría imaginarse mudarse a los Estados Unidos porque no se siente nada cercana a la cultura americana.

"No creo que pudiera vivir en Los Ángeles. No me siento muy cercana a la cultura americana. Tengo una sensibilidad mucho más europea. Estoy cómoda viviendo en Londres", cuenta en la revista Look.

A pesar de lo cómoda que está ahora, la actriz de 'La chica danesa' admite que su vida londinense no empezó con buen pie.

"No tengo muy buenos recuerdos de cuando me fui a vivir allí. Estaba compartiendo un piso terrible y muy caro, y cuando abrí la puerta por primera vez había como media docena de ratas correteando. Era tan grave que tuvimos que mover la mesa de la cocina al pasillo, y allí es donde siempre comíamos y cenábamos".

Pero Alicia sigue sintiendo sus raíces intensamente, y a menudo echa de menos su país natal.

"Siempre me sentiré sueca y escandinava, es algo que nunca cambiará. Me encanta la naturaleza y estar al aire libre, que es una parte importante de mi cultura. A menudo lo echo de menos, y cosas como las pequeñas casas rojas que hay en las islas de Suecia. También nuestras playas son muy diferentes a las de otros países y me encantaría volver más a menudo".