Alba Carrillo podría renunciar a cualquier tipo de compensación en su divorcio

La modelo Alba Carrillo aseguraba hace unos días que estaba dispuesta a luchar hasta el final para recibir todo aquello que le "correspondía" de cara al proceso de divorcio en el que está envuelta junto a su exmarido, el tenista Feliciano López, pero ahora podría estar dispuesta a rebajar notablemente sus pretensiones con el objetivo de cerrar el caso cuanto antes y poder pasar página definitivamente.

"Alba podría renunciar a todo, incluso al dinero, si Feliciano le pide perdón públicamente", reveló la periodista Sandra Alado en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, para añadir a continuación que la madrileña también abandonará su objetivo de recibir una pensión por parte del tenista dirigida a cubrir las necesidades básicas de su pequeño Lucas, a pesar de que no sea hijo de Feliciano sino fruto de su extinta relación con el piloto de motociclismo Fonsi Nieto.

Publicidad

Lo cierto es que la maniquí y estrella televisiva ya dejó entrever hace unos días que está más interesada en que su exmarido trate de reparar el daño moral que le causó cuando, el pasado mes de julio, le pidió el divorcio "de manera distante y fría", como ella misma se encargó de hacer público a través de una conocida revista. Tanto es así, que en su último encuentro con los periodistas, Alba evitó referirse a los más de 120.000 euros que le reclamaría a modo de compensación para, en su lugar, exigirle que mostrara arrepentimiento y enmendara sus errores.

"Yo solo le pido que dé la cara. Con eso me vale", expresaba a finales de la semana pasada ante los reporteros que la esperaban en la vía pública, aunque posteriormente puso de manifiesto que no esperaba de Feliciano un cambio significativo en su conducta. "Él tiene un estilo de vida que no va a cambiar. Le gusta mucho el mambo", puntualizaba.