¿Milena Molano fue víctima de su esposo con una doble vida? Su familia reveló detalles

Milena Molano, víctima mortal entorno a la cual giró esta investigación de Séptimo Día , y Marlio Cachaya estuvieron casados durante nueve años, tiempo en el que tuvieron dos hijas. Vivían en una casa de la vereda La Carbona en Florencia, Caquetá, muy cerca a una de las hermanas de la mujer.

"En principio era una relación estable, pero después tuvieron muchas dificultades, ellos vivían discutiendo como pareja y él era demasiado machista", reveló Diana Molano, hermana de la fallecida.

Cabe destacar que Milena Molano tenía tres hijas más de su primer matrimonio. Una de ellas, Michelle, recordó momentos difíciles de la relación de su madre con este hombre: "él era muy impulsivo, grosero con mi mamá, demasiado patán, incluso una vez nos quemó la ropa".

Marlio Cachaya era teniente del IMPEC y trabajó como subdirector de la cárcel 'El Cunduy' en Florencia, Caquetá, durante los últimos 20 años, no obstante, para la familia de su esposa él era una persona completamente agresiva y violenta, aunque al parecer llevaba una doble vida, puesto que por unos era conocido como un cristiano bondadoso que incluso predicaba la palabra de Dios.

"Yo alcancé a escucharlo a él como predicador. Era un excelente amigo, padre y esposo", aseguró Leonardo Rivera, quien iba a la misma iglesia. Por el contrario, las actitudes de este hombre hacían que los seres queridos de Milena Molano no confiaran mucho, pues una noticia que él mismo les dio los puso en alerta.

De acuerdo con Marlio Cachaya, su esposa había tomado la decisión de abandonarlo, algo que inicialmente no generó sospecha en Diana Molano, dado que su hermana le comentó que quería terminar su relación con él, no obstante, el hallar las gafas de la mujer sí le pareció extraño, ya que ella aseguraba que sin ellas no podía ver.

Al no recibir respuestas a los mensajes de WhatsApp que le envió a Milena, Diana decidió avisarles a todos sus seres queridos que algo extraño estaba pasando, frente a lo cual su hermano Guillermo Molano expresó que presentía que algo malo había pasado: "sentí la muerte encima".

Dos días después de la desaparición, una de las hijas de la pareja aprovechó un descuido de su padre para relatarle a su tía sobre la situación que vivió su madre, puesto que la había escuchado gritar y pedir ayuda. Con esta información, la hermana de la víctima se dirigió por primera vez donde las autoridades para reportar el caso.