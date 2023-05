Ciudadano denuncia que no le pagan tras la entrega de su predio para una obra pública

Visualice este escenario: está usted en su casa o negocio y un día aparece una autoridad competente de su ciudad o municipio, le manifiesta que necesitan su propiedad porque van a realizar una obra de desarrollo vial o de preservación ambiental. Una situación cada vez más común en medio del desarrollo urbano de cada ciudad para el progreso del país. Por lo general, las alcaldías ofrecen una suma casi igual al valor real de la propiedad y el dueño acepta irse. El problema es que cuando algunos propietarios evacúan sus propiedades, con mayor frecuencia ocurre que según ellos, no les llega la plata que se les debe. Desde hace más de un año, Séptimo Día ha estado recibiendo denuncias de propietarios enfurecidos de todo el país contra diferentes autoridades, por eso investigamos algunos casos típicos y buscamos las respuestas de las entidades señaladas por estos ciudadanos.

“Totalmente engañado. Me siento desplazado, totalmente desplazado, no tengo a dónde ir, estamos sin rumbo fijo”, señala Javier Gómez, a quien el 28 de mayo de 2019, funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, en cabeza de Diego Sánchez Fonseca, director de la entidad, llegaron hasta su local para informarle que debía entregar su predio porque allí pasaría una nueva troncal de TransMilenio .

“Me llegó al correo la oferta de compra por un valor el cual al mes di respuesta aceptando esta oferta en el 2019”. La oferta del IDU fue por $446 millones, según la resolución 3084 del 14 de abril de 2020, Javier Gómez propietario del inmueble, tenía 30 días para desocupar el local de colchones y apenas entregara el predio recibiría el dinero.

Este local, asegura Javier, fue su sustento por más de 19 años, lo otro que tenía que hacer era liquidar a sus 14 empleados. En agosto de 2021, Javier dice haber desocupado el predio confiado en que IDU le entregaría el pago.

Para poder efectuar el desembolso, Javier Gómez debía pasar unos documentos como requisito. “Para diciembre 18, ellos dijeron que ya era la fecha límite que me iban a pagar”. Sin embargo, antes de que llegara ese 18 de diciembre, Javier recibe una llamada. “Llega una resolución, en diciembre 13 del 2022, informándome que ese pago, esa resolución, ya no iba a seguir que, porque había unos inconvenientes de parte del IDU, de parte de los abogados y TransMilenio había negado el pago, entonces volvimos a realizar la documentación”.

Después de la entrega de su predio, Javier dice haber adquirido con otros comerciantes un predio para volver a montar su negocio, pero siempre contando con el pago del IDU. Ahora teme porque puede incurrir en una penalidad por no tener el dinero. “Tratamos de reubicarnos ahorita con unos señores para la compra de este predio, pero no nos pagan y estamos incumpliendo y tenemos miedo porque nos toca pagar un 30% de una póliza que se vence”.

Javier ya va a cumplir cuatro largos y dolorosos años y el IDU aún no le entrega el dinero pactado. “Hice una llamada a los abogados del IDU que ellos, la verdad, no sé por qué le dicen tantas mentiras a uno. Dicen que la ley tal, que el decreto tal tiene cinco años para pagarme, yo llevo ya cuatro años”.

