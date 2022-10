¡Ni el cielo no es el límite! Así es Ana Aponte, una de las mejores paracaidistas del planeta

El paracaidismo es, para muchos, un deporte extremo que solo practican personas muy arriesgadas. pero para Ana Aponte, estar por encima de las nubes, cayendo de cabeza a más de 300 kilómetros por hora. Es pura paz y tranquilidad. es la mejor paracaidista de Colombia, y una de las mejores del mundo. así se vive el mundo al salto con Ana Aponte por los aires.

En Colombia hemos tenido los mejores deportistas del mundo en casi todo tipo de disciplinas, pero muy poca gente sabe que también tenemos a una de las mejores del planeta en un deporte que no es para nada común, el paracaidismo. Ana Aponte lleva 15 años lanzándose al vacío y es una leyenda del aire, dueña de récords nacionales, sudamericanos y mundiales. Los Informantes acompañó a esta mujer pájaro a no romper no uno, ni dos, sino cuatro marcas en tan solo dos días. Para Ana el cielo es el límite.