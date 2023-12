María Antonia Cuero, la colombiana que podría ser la persona más longeva del mundo

Dicen que 20 años no es nada y en el caso de María Antonia Cuero ese dicho sí que es cierto, la cédula de ciudadanía de esta mujer aguantadora y valiente reza que nació el 18 de octubre de 1901, es decir que, según eso, tiene 122 años, lo que la convertiría por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, no solo en la persona más longeva de Colombia sino también en la persona viva más vieja del mundo. Los Informantes visitó a esta viejita querida que parece desafiar el paso del tiempo.

“¿Cuántos años tiene usted? Esos años ya se perdieron, ya no me acuerdo”. En el año de 1901 Henry Ford estaba a punto de sacar al mercado el primer carro con motor de la historia, los hermanos Wright perfeccionaban la tecnología para el primer avión, Albert Einstein afinaba su teoría de la relatividad y también en 1901, nació María Antonia Cuero Rentería al parecer la persona más longeva de Colombia y también la más vieja del mundo.

“¿Cómo se siente hoy? ¿cómo está acá? Ahí estoy, mañana no sé cómo amanezca”. La mujer que hoy se siente medio bien, pero mañana no sabe tiene 122 años. Nació el 18 de octubre de 1901, recién recibido el siglo XX, al menos eso dice su cédula y según eso y hasta que se demuestre lo contrario, ha vivido 122 años, un mes y 23 días. Pero todo hay que decirlo, no parece 122 años, seguro lo está pensando usted y hasta lo piensa a veces su hija Delcy y también Elvia, una de las dos hermanas que le quedan vivas. María Antonia está demasiado bien conservada, pero médicos nos explican fuera de cámaras que, aunque no pueden dar fe de que tenga exactamente esa edad, en temas genéticos y de salud no hay nada escrito. “¿Qué hace usted en su tiempo libre? Lavar la ropita cuando la ensucio por ahí”.

Según su hija Delcy, “María Antonia es una mujer que se baña sola, María Antonia se pone lo que le da la gana. María Antonia no usa pañal”. Ella tiene 66 años y Elvia está a punto de cumplir los 80, pero le suelen decir que parece un máximo de 70. Eso sí, no faltará quien piense que una persona de 122 años solo podría existir en un país como Colombia, en este Macondo de la vida real, este paraíso del realismo mágico donde la realidad suele superar la ficción. “Creo que es una genética de familia porque casi todas no aparentamos los años”.