Manos blancas, un coro incluyente y revolucionario de niños con discapacidad auditiva

Dicen que la música es el verdadero lenguaje universal, pero cuando la música no tiene sonido, nacen iniciativas tan originales y revolucionarias como la del coro de manos blancas: el único coro en Colombia compuesto por cantantes sordos; un grupo de niños con dificultades auditivas que no pueden cantar con voz propia, pero sí con las manos. con los guantes bien puestos y un espíritu de lucha admirable, logran lo que parecía imposible: transformar sus movimientos en música; una música que no se oye, pero que sí se ve, y que llega a lo más profundo del alma.

En Colombia hay un coro muy particular, único y diferente, pues todos sus integrantes sin excepción son sordos y cantan, pero a su manera, lo hacen con las manos y también con su cuerpo. En el coro de Manos blancas los artistas son niños con diferentes tipos de discapacidad auditiva y ya es todo un referente en el mundo de la música. Los Informantes estuvo en un concierto muy novedoso e incluyente. Así suena la música del silencio.