Los Cóndores, la Selección Colombia de Fútbol Americano que sueña con volar alto

Como la Selección Colombia del fútbol no pasa por sus mejores días, no sería mala idea alentar una selección diferente, por ejemplo, a la Selección Colombia del otro fútbol: el fútbol americano. ¿Por qué no? Los Cóndores son uno de los equipos más guerreros del continente que nació gracias a la terquedad de un gringo criado con sancocho y agua de panela. El sueño americano, pero al revés.

Este es el sueño americano, pero al revés. Renzo Devia nació en Estados Unidos, pero decidió venirse para Colombia a enseñar un deporte muy rudo y desconocido, que practica desde que tiene memoria y que ama con locura: el fútbol americano. Es tal su pasión que con mucho esfuerzo formó Los Cóndores, una selección Colombia de Fútbol. Un equipo atípico que sueña con volar muy alto. Los Informantes se metió a un entrenamiento del deporte más gringo de todos, pero en pleno altiplano cundiboyacense.