Liliana Villarreal, la ingeniera colombiana tras la misión Artemisa de la NASA

Más de 50 años después de que la NASA llevó al hombre a la Luna por primera vez y se hiciera posible lo imposible, ahora la misión Artemisa llevará también por primera vez a una mujer. Para que todo salga bien, hay detrás un equipo gigante científico y expertos encabezado por una ingeniera colombiana que es la responsable de que vuelva sana y salva al planeta Tierra. Los Informantes viajó al Kennedy Space Center para embarcarse en la odisea de la cartagenera Liliana Villarreal para decir también: misión cumplida.

“En un momento la Tierra no va a poder sostenernos a todos y tenemos que hacer el plan B no, cómo vamos a poder seguir adelante como seres humanos y esta es la próxima exploración y de pronto en 100 años tenemos gente viviendo la luna, tenemos gente viviendo en Marte”. Parecen superhéroes de una película de ciencia ficción en una odisea Marte, pero cuatro astronautas son los elegidos para volver a ser historia con la misión Artemisa de la NASA cuando salgan rumbo a la Luna a bordo de la cápsula Orión.

De regreso de la Luna, la vida de estos astronautas estará en manos de una colombiana, la cartagenera Liliana Villarreal que, aunque ya hablé con acento gringo, no se olvida de su origen, de las arepas de huevo, ni de cómo empezó su odisea, cuando vio despegar el primer cohete de la misión Artemisa para conquistar la Luna, Marte y el espacio y más allá.

“Salí de la oficina corriendo para ver cohetes y cuando empezó era una luz y parecía como si fuera el sol, era tan increíble y cuando pasó y salió podías oír a todo el mundo, no podíamos creer lo que estaba pasando y todo fue perfecto. Fue un día increíble”. La emoción duró unos pocos minutos, pues ya con el cohete en el aire soltando sus distintos propulsores y dejando libre la cápsula no tripulada que llegaría hasta la Luna, se acordó que ahora venía su verdadera misión: traerla de regreso a casa. “Ese día cuando me di cuenta, ahora tengo que irme para para el Pacífico para recibir la cápsula que fue como 24, 25 días después que aterrizó y era aún la primera vez que íbamos a hacer esto desde Apolo, recibir una cápsula en el Pacífico como lo hacíamos como Apolo”.

Artemisa es la misión más ambiciosa que ha puesto en marcha la NASA desde la llegada del hombre a la Luna y está dividida en tres misiones: Artemisa 1 que fue y volvió a la luna sin tripulación el año pasado, Artemisa 2 que irá hasta la Luna con cuatro astronautas a finales del año entrante y Artemisa 3 que aterrizará en la Luna y de ahí seguirá para Marte y más allá.