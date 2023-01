Las lecciones de un profesor para ser feliz y la materia que transforma vidas

Andrés Ramírez tiene un trabajo que no es tan común y pero que debería serlo: dicta clases sobre la felicidad en universidades y es consultor y experto en el tema. Uno podría pensar que se la pasa muerto de la risa y haciendo cara de ponqué, pero no porque la felicidad no es un fin sino un camino. Claro que no es el único que enseña a ser feliz, las más prestigiosas universidades del mundo, incluyendo Harvard, tiene su cátedra magistral y es una de las más populares. En este país tan intolerante y violento, las lecciones de una materia que debería ser obligatoria para todos.

Es difícil establecer exactamente cómo se alcanza la felicidad, pero todos queremos ser felices, por eso es interesante conocer a Andrés Ramírez, uno de los profesores que dicta en distintas universidades y foros clases sobre la felicidad, psicología positiva, manejo de emociones, mejor dicho, la receta para vivir bien y el truco para aprender a disfrutar el momento. Los Informantes estuvo en una de sus cátedras y salimos muy inspirados.