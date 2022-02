Kapax, el tarzán colombiano que conquistó el río Magdalena de principio a fin

El asesinato de los líderes sociales y en particular de los defensores del medio ambiente no se detiene en Colombia, solo el año pasado fueron asesinados 145 y este año 17. Son voces que se alzan por encima del bullicio del abandono y las injusticias que no podemos olvidar. Y quizás uno de los primeros defensores del medio ambiente en Colombia se llama Alberto Rojas Lesmes, más conocido como Kapax, quien se nadó el río Magdalena para visibilizar la importancia de los ríos, del agua y la naturaleza.

Para los que no sepan, en Colombia tenemos un superhéroe muy parecido a Aquaman. Un campesino con una determinación enorme. A mediados de los setenta, sin más traje que una pantaloneta y un cuchillo a la cintura, se nadó el país por el río magdalena desde Neiva hasta Barranquilla. Kapax y una aventura o mejor una proeza inolvidable. Un tipo que lleva nadando toda su vida contra la corriente.