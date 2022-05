Jaime Echenique, el primer y único colombiano en jugar en la legendaria NBA

Dicen que siempre hay una primera vez, y de eso sí que puede dar fe Jaime Echenique: el primer y único basquetbolista colombiano que ha jugado en la liga más importante del mundo, la legendaria NBA. Un tipo que ha logrado abrirse un espacio entre los mejores. Un barranquillero humilde y sonriente que se codea, de tú a tú, con los mejores deportistas del planeta. Un gigantón de cuerpo y de espíritu, que está dando pasos de gigante.

Jaime Echenique no puede pasar desapercibido y no solo por sus 2 metros con 13 centímetros de estatura que lo dejan en evidencia por donde va, sino también, porque, aunque a muchos todavía no les suena su nombre, es uno de los deportistas más importantes del país, es el primer colombiano en jugar un partido oficial en la máxima categoría del baloncesto mundial: la NBA. Con su esfuerzo y buena onda pasó de jugar en las canchas destartaladas de su barrio a estar en el Olimpo del baloncesto mundial.