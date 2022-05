Andrés Cepeda abre su corazón y rinde homenaje a su padre en su proyecto más íntimo

Andrés Cepeda se puso la mano en el corazón con su proyecto más íntimo, un documental lleno de música en el que reconstruye la historia de su familia a través de la vida de su papá, Humberto Cepeda, que murió en el 2017. Rescató del olvido miles de imágenes de paseos y almuerzos y navidades, pero, sobre todo, rescató las notas que iluminaron la vida de su padre que fue perdiendo la memoria entre la niebla del Alzheimer y fue la música, el único hilo que lo ataba a este mundo.

Cuando el Alzheimer empezó a instalarse en la vida de Humberto Cepeda, Andrés y sus hermanos encontraron la llave para que no se fuera del todo, ese hilo que los mantuvo unidos hasta el final. La música, el remedio contra el olvido. La música le iluminaba los ojos y le dio sosiego que lo acompañó hasta el final. Como un homenaje íntimo y familiar, Cepeda va a lanzar Me estás haciendo falta, que no es ni una canción solamente ni solo un disco. Los Informantes logró colarse en el estudio con Cepeda y pudo ver algo de este documental con alma de serenata.