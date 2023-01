Si no estás conmigo, no estás con nadie: la sentencia del exesposo de Katherine Prado Esta joven, que hoy tiene 29 años, sobrevivió al feroz ataque de su pareja y padre de su hijo cuando le dijo que ya no podían seguir más. Recibió tres disparos y uno de ellos la dejó cuadrapléjica. El hombre se suicidó.