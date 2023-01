Sentí la necesidad de ser una buena persona y busqué a Dios: Silvestre Dangond El artista vallenato asegura no ser una “mansa paloma”, pero se siente bien consigo mismo. “Yo no me apego a las cosas. Los triunfos no son un fin. Hoy me aplauden y mañana la vida comienza con otros problemas. La vida sigue”, dice.