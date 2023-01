Por matar a un hombre me pagaron 300 mil pesos: relato de niño sicario en Medellín Este jovencito tiene 15 años lleva ya unos cuantos muertos encima y la sed por vengar el asesinato de su hermanito de 10 años no lo deja dormir. No le tiene miedo a la muerte. El ruido de un disparo es como música para sus oídos.