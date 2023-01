En blanco y negro, recuerdos de Jane Chaplin sobre su padre, el rey del cine mudo

La sexta hija del cuarto y último matrimonio de Charles Chaplin, ahora colombiana, habla del único instante, 17 minutos, en el que conversó con el artista. Nació cuando el actor, para quien el silencio no era un chiste, tenía 68 años. Lo conoció de pelo blanco y lejos de Hollywood, cuando el divertido Charlot ya era parte del pasado. “Nada para mí ha sido fácil, pero me dijo que cuando uno se cae uno se debe levantar, quizás haya una puerta que no abra, pues entonces uno va a la otra puerta o la de más adelante”, recuerda Jane sin duda de la charla que tuvo con su padre. Y de esa conversación escribió un libro. Llegó hace más de una década a Cartagena por recomendación de la niñera de uno de sus hijos y se enamoró de la ciudad amurallada. Tan fuerte fue lo que sintió por Colombia que se nacionalizó. Fabio Parra, uno de los escarabajos de leyenda que conquistó Europa La duda que llevó a un hombre a descubrir que era un nieto de las abuelas de Plaza de Mayo