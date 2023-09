Pipe Bueno le pide a Yo Me Llamo Alejandro Fernández trabajar más en su apariencia

El quinto participante en hacer su presentación en el Templo de la Imitación es Yo Me Llamo Alejandro Fernández, quien tiene una clase con Alberto 'Poncho' Marulanda para ejercitarse y hacer todo lo posible para convertirse paulatinamente en el doble exacto de su artista favorito.

Luego de su intervención musical, Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno le dan algunas recomendaciones para estar cada vez más cerca de ser 'El Potrillo'; no obstante, uno de los comentarios que más llaman la atención de la audiencia es el que emite el cantante de música popular, quien le aconseja centrarse más en su apariencia física.

Mira también: Yo Me Llamo: Doce Imitadores compiten para asegurar su cupo en el programa

"Y pilas con el físico, brother, porque Alejandro en esa canción, en esa época estaba físicamente en un momento muy...", expresa Bueno en medio de la transmisión del capítulo al mismo tiempo que se ve interrumpido por 'La Diva de Colombia', quien asegura que tuvo la posibilidad de conocerlo por aquellos años, agregando que recuerda muy bien cómo lucía.

No te pierdas: Tres imitadores son eliminados de Yo Me Llamo, pero hay diferencias entre los jurados

El participante también recibe otros comentarios enfocados en su desempeño vocal, pues los expertos aseguran que hizo mal en entregarle el micrófono al público justo cuando debía cantar una de las notas más complejas de todo el tema musical, ya que da la impresión de que no está preparado para asumir los retos que el hijo de Vicente Fernández siempre enfrenta dentro de la industria.

Te puede interesar: Entre lágrimas, Yo Me Llamo Petrona Martínez le envió un emotivo mensaje a su madre

Publicidad

Finalmente, Grisales habla acerca del mensaje que transmite la canción y lo mucho que le gusta conectar con su energía femenina cada vez que tiene la oportunidad.



¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.

¿Puedo leer entrevistas exclusivas con los participantes, los jurados y el equipo de producción de Yo Me llamo?

En www.caracoltv.com/yo-me-llamo/exclusivos-web encontrarás contenido exclusivo de los participantes, los jurados César Escola, Amparo Grisales, Pipe Bueno, presentadores Melina Ramírez y Carlos Calero, detrás de cámaras y demás detalles que no se ven en pantalla. ¡No te los pierdas!