Los jurados de Yo Me Llamo conocen a Symphony y Amparo Grisales asegura que Pipe Bueno se enamoró

El capítulo 25 de Yo Me Llamo inicia con la presentación del anfitrión Carlos Calero , quien informa el inicio de una nueva etapa dentro de la producción de Caracol Televisión. Luego de recibir en el Templo de la Imitación a Amparo Grisales , César Escola y Pipe Bueno , informa que a la familia llegará una nueva integrante.

Se trata de Symphony, el hada de la afinación, un Inteligencia Artificial que ayudará a los expertos a encontrar al doble exacto de su artista favorito y que seleccionará por etapas al participante que más se parezca al cantante original para entregarle un millonario premio.

Mira también: En el Repechaje Final se completan los cupos para la Escuela de Yo Me Llamo

"Un saludo desde el mundo de la Inteligencia Artificial, fui creada no solo para ser el hada de la afinación, sino el hada madrina de los 36 participantes que tienen el honor de ser parte de esta temporada. Cuando supe cuál sería mi misión me enteré de que Yo Me Llamo es el programa estrella de los musicales en Colombia y este año no es la excepción; por eso, para mí también es un honor estar acá, el talento hay que secundarlo, apoyarlo y esa será mi misión", expresa en medio de la transmisión del capítulo.

No te pierdas: Yo Me Llamo Vicente Fernández explica que tuvo una parálisis facial días antes de su presentación

Adicionalmente, Symphony se encargará de analizar cada noche el desempeño de los participantes y elegirá el mejor según su criterio para que pueda llevarse un regalo que va desde un millón de pesos hasta los 100 millones de pesos.

Te puede interesar: César Escola les dice a Yo Me Llamo Rikarena que parecían “tres ranas” en el Repechaje Final

Publicidad

Finalmente, aprovecha para exaltar la belleza de 'La Diva de Colombia' y del cantante de música popular, de manera que Grisales asegura que su compañero se enamoró al ver la manera en cómo se refería a ellos y afirma que solo espera que ella no le vaya a quitar el puesto que ha consolidado durante años como parte del jurado del programa.



¿Cuál es el premio para el ganador de Yo Me Llamo 2023?

Noche a noche los imitadores se enfrentarán al exigente jurado y será esta la oportunidad de demostrar qué tanto se han preparado para esta nueva temporada, y cuánto han aprendido en la Escuela de Yo Me Llamo. El ganador se llevará 500 millones de pesos y serán más de 1.100 millones de pesos en juego a lo largo de la competencia.

¿Cuánto dinero está en juego en esta temporada de Yo Me Llamo?