Amparo Grisales dice que le da pena que Margarita Rosa vea a su imitador en Yo Me Llamo A pesar de que Yo Me Llamo Margarita Rosa lleva preparando su papel durante dos años, Amparo Grisales y los demás jurados consideran que tiene que esforzarse más, al punto de que ella no la aplaude porque piensa en la opinión de su colega.