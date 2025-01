Amparo Grisales tiene novio extranjero: En entrevista reveló cuál es su diferencia de edad

Amparo Grisales es una de las actrices más emblemáticas de Colombia gracias a su belleza, preparación y participación en el programa de imitación Yo Me Llamo. Recientemente, la manizaleña se sinceró y reveló detalles que pocos conocían de su vida privada, como lo es el hombre que le robó el corazón.

Quién es el novio de Amparo Grisales, jurado de Yo Me Llamo

La también modelo ofreció una entrevista exclusiva para El Tiempo, en donde señaló que la percepción que posee del amor ha cambiado con el tiempo, pues ahora disfruta mucho más la compañía de quien está a su lado y no se concentra tanto en querer controlar todos los gestos que tiene esta persona con ella.

"Hay amor en mi vida, sí. Estoy enamorada, pero ya el amor uno lo maneja de otra forma (...) Vive en otro país, Uruguay, aunque es brasileño", explicó en medio del encuentro.

Asimismo, expuso que se conocieron en una fiesta a la que coincidieron un 31 de diciembre y desde allí se han vuelto inseparables debido a la química que hay entre ambos: "es un hombre de 62 años, guapísimo, alto, empresario de un negocio de soya. Yo tengo 68, por lo cual siempre tengo un bullying impresionante. Desde que tengo 30 me decían que era vieja", aseguró.

Cómo conquistaron a Amparo Grisales

'La Diva de Colombia' afirmó que durante el evento en Uruguay se le acercó un sujeto muy apuesto que la invitó a un caipiriña luego de preguntarle con buen sentido del humor si le gustaría casarse con él.

"Quedé flechada y tenemos una relación muy linda porque nos vemos tan frecuentemente como se puede. Ya no es esa obsesión de que uno quiere estar juntos todos los días, porque además uno aprende a convivir con su soledad", dijo, agregando que estando sola ha podido conectar con su 'yo interior' y ha identificado lo que le gusta, lo que no y con base en esto ha puesto límites en cada una de las relaciones que han llegado a su vida, tanto en materia laboral como personal.

