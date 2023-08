Una mujer murió luego de que desconocidos arrojaran un bloque al panorámico de su carro

Los jóvenes quindianos, Andrea Arango y Juan Sebastián Buitrago, llevaban dos años de novios y estaban enamorados, pues tenían muchos gustos y proyectos en común. En abril de 2023 decidieron irse a vivir juntos a Cali, la ciudad en la que él trabajaba como ingeniero y en donde ella, una arquitecta de 28 años, había logrado conseguir un nuevo empleo. No obstante, su felicidad fue arruinada tras la falta de seguridad en las vías de Colombia.

"En diciembre ella tuvo unas primeras entrevistas en una constructora en la capital del Valle, por lo que empezamos a buscarle trabajo allí. Este año se aceleró todo, dado que nos empezó a ir súper bien, era una luna de miel de dos meses, porque fue demasiado bueno", comentó Juan Sebastián.

Esta pareja estaba logrando sus sueños: "yo le alcancé a decir 'oye, esta rutina yo me la soñé y nunca pensé poderla construir con alguien' y ella me afirmaba que también lo imaginaba, que quería estar con alguien que la motivara a ser mejor. Los dos íbamos a trabajar, pensábamos en proyectos", añadió el joven.

El 5 de junio de 2023 decidieron viajar a Armenia, su tierra natal. Andrea estaba terminando de refaccionar un local de la empresa para la que trabajaba. Ella tenía su cede en la 'Sucursal del cielo', pero cubría también el Eje Cafetero.

Los padres de la joven, Sandra Atehortua y Silvio Arango, eran los más felices cuando ella los visitaba y aprovechaba los compromisos laborales en esta zona del país. Los dos recalcan que su hija era muy familiar y que compartían muchas cosas juntos, a su vez, que ella llevaba compañeras del trabajo y amigas a la casa para que ellos las conocieran y poder estar más tiempo a su lado.

El viernes 9 de junio llegó el momento de regresar a Cali. Ese día no solo terminó la jornada laboral para Andrea y Juan Sebastián, sino que tuvieron la oportunidad de compartir con la familia de la joven en medio de la celebración del cumpleaños de su pequeño sobrino. No obstante, tenían muchas ganas de volver a su hogar, pues tal y como lo describió Sandra Atehortua, este era el espacio en el que estos enamorados podían compartir juntos y mostrarse demasiado felices.

En este camino de regreso, esta pareja estaba hablando sobre sus planes de irse a vivir a Estados Unidos y todo lo que les gustaría realizar allí, en donde iban a tener que empezar juntos desde cero.

Esos sueños quedaron destruidos justo en el puente de Todos los santos, pues desde arriba desconocidos lanzaron un bloque de aproximadamente once centímetros de alto por 40 centímetros de ancho. "Yo no entiendo qué pasó, yo en ese momento solo grité 'Andre, ¿cómo estás?', pero ella no me contestaba. Yo volteé a mirar y vi en el piso del carro un pedazo de escombro realmente muy grande", relató Juan Sebastián Buitrago.

Las siguientes horas se hicieron eternas para todos, dado que el objeto que entró por el panorámico golpeó el pecho y abdomen de Andrea y le causó una hemorragia interna. A pesar de que, según su familia, fue operada varias veces, cuatro horas después su corazón dejó de latir.