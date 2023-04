Una carta fue la pista clave de las autoridades en el secuestro de un adulto mayor

Esta es una historia sobre la desaparición de un hombre de 84 años, su nombre es Édgar Vallejo y llevaba una vida tranquila y sin enemigos, pero un día esa tranquilidad se convirtió en tragedia cuando desapareció misteriosamente y lo que hace que este caso se distinga de las numerosas desapariciones que se registran en Colombia cada año, es que Édgar sospechaba desde antes que algo le iba a pasar y dejó una pista que definió el rumbo de esta historia. Por eso, cuando las autoridades abordaron su investigación para encontrarlo se guiaron por esa pista que él dejó, se trataba de una carta que escribió, como si de alguna manera sospechara lo iba a suceder. Lo que más les sorprendió a las autoridades cuando descubrieron quién estaba detrás del secuestro era su cercanía con la víctima.

Julián Duarte Hoyos, vigilante del Conjunto San Diego, en el sur de Cali, se refiere al señor Édgar Vallejo, quien para finales de 2022 vivía en ese edificio, como “una buena persona, muy callado, muy reservado”. Por su parte, Lorena Piñeros, dueña de una lavandería ubicada fuera de ese conjunto, lo describe como una persona de buenos valores que le daba consejos.

Ellos cuentan que él tenía una rutina diaria, pero el 28 de diciembre de 2022 hizo algo que nunca había hecho antes. Según el vigilante, pasado el mediodía le entregó una carta y salió del conjunto. Además de decirle que, si él no aparecía por favor le entregara la carta a la persona que aparecía ya inscrita en ella.

Y efectivamente, ese 28 de diciembre pasaron las horas y don Édgar no volvió al conjunto y al día siguiente, el vigilante relata que al no verlo salir temprano se contactó con una hermana de él y le envió la carta para que se la entregara a su hija Gessica Vallejo, a quien iba dirigida: “Yo me entero el 30 de diciembre por una llamada que me hace mi tía, que mi papá no aparece, entonces yo termino lo que estoy haciendo allí y salgo para la casa de ella”.

Ese 30 de diciembre Gessica leyó la carta que había sido escrita a mano por su papá. La carta, con fecha del 28 de diciembre de 2022, dice lo siguiente.

“¡Ojo! Dejo en este escrito la siguiente información: por cita previa salgo en compañía de mi hermano señor José Miguel Argoti, a dialogar sobre cómo van los resultados del desalojo de los arrendatarios. Hora de la cita 2:00p.m. Este comentario es por si no regreso, informar a la Policía, igualmente a Gessica”.

En la carta Edgar Vallejo se refiere a su hermano menor, quien tiene 82 años y que vivía con él en el mismo conjunto. Según Gessica, ese mismo día se dirigió donde su tío, quien le dijo que se había encontrado con él, que le había dicho que iba a hacer esa vuelta, que ahí se habían despedido y que él no había vuelto a saber nada. Sin embargo, a partir de ese momento, la única meta de ella era encontrar a su padre.

