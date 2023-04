“Tengo la fe que mi hija va a aparecer”: la madre de Natalia Buitrago sigue buscándola

¿Qué haría si su hijo o hija desapareciera? Si pasan meses, incluso años sin conocer su paradero y peor aún, ¿sin recibir una sola prueba de su supervivencia? ¿Hasta dónde le alcanzaría la fe para seguir creyendo que algún día volverá a verlo o abrazarlo? Para Claribel Moreno, la madre de Natalia Buitrago, la desaparición de su hija en agosto de 2021 se ha convertido en una desesperada búsqueda y una verdadera obsesión. No está muy segura si su hija está viva, pero eso no le importa. Ella dejó todo para dedicar su vida entera para encontrar cualquier pista que la lleve a descubrir la verdad. Séptimo Día acompañó a esta madre en su desesperada búsqueda

Una fe sólida e inquebrantable es la esperanza con la que convive Claribel Moreno desde hace 19 meses. “Mi sueño es que mi hija Natalia aparezca, que llegue, verla de entrar a mi casa, abrazarla”, es el relato de la madre de Natalia Buitrago Moreno, una modelo nacida en Jamundí, Valle del Cauca, dedicada al protocolo de eventos, a ser imagen de algunas marcas y a protagonizar videos musicales.

Para celebrar su cumpleaños número 22, el 13 de agosto de 2021 Natalia viajó a Cartagena, de acuerdo con Claribel ella “quería ir al mar, quería darse un paseo. Ella estaba ahorrando”. Sin embargo, después de permanecer cinco días en esa ciudad Natalia desapareció en extrañas circunstancias. En los medios de comunicación, la madre de la joven relató: "el 17 me comenta que se va a un paseo a Islas del Rosario, que no va a demorar, sino cuatro días, el 18 me comenta cuando ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”.

Desde entonces, el 18 de agosto del 2021 no hay rastro de la joven vallecaucana. Su última comunicación fue una corta conversación de WhatsApp a las11:25 de la mañana, donde dice “Hola ma, ya nos vamos”. Claribel también cuenta la incertidumbre que esto le generó: “ya el 24 al 25 yo ya desesperada porque mi Nata no me llamaba, no me escribía, entonces nosotras pensábamos de pronto, se le cayó el teléfono al mar, de pronto se le mojó”.

Publicidad

Pero pasó una semana más y Natalia no se comunicaba, fue entonces cuando Claribel acudió a las autoridades para que realizaran la búsqueda de su hija hasta ahora sin resultados.

David Alfonso es el abogado que representa a la familia de la modelo ante la Fiscalía: “Este proceso ha tenido dos hipótesis principales: la primera consistió en verificar si ella fue víctima de un homicidio, de un feminicidio y la segunda ha sido verificar si ella fue víctima de un delito de trata de personas”.

Estas hipótesis tienen a Claribel desesperada desde que desapareció su hija, dice ella, su existencia se partió en dos, dejó todo y se ha dedicado su vida a buscarla: “Yo siempre, dele ahí con Instagram, con el Facebook, buscando, tocando puertas, con los periodistas, con la gente de las emisoras, con las vendedoras, con las masajistas”.

Publicidad

En 19 meses Claribel ha viajado por tierra y por aire a Cartagena cada vez que ha logrado reunir el dinero para hacerlo con el único sueño de encontrar a su hija.

Reviva la investigación completa de Séptimo Día aquí: