Sin control: La creciente problemática de los piques ilegales en las calles colombianas

Los piques ilegales en el país son un fenómeno que ha crecido afectando a los colombianos, puesto que cada vez son más personas las que participan en esta actividad la cual está en un limbo jurídico y sin control alguno, lo cual ha dejado víctimas fatales. Según las autoridades, en lo que va del año más de 8.000 personas han fallecido en accidentes de tránsito, entre ellos, participantes de piques ilegales.

Esta pasión por la adrenalina la tienen cientos de pilotos en la ciudad de la ‘Eterna primavera’ donde se ha detectado este fenómeno de los piques ilegales, según Daniel Carvalho representante a la Cámara por Antioquia: “es una total falta de respeto por las normas de tránsito de parte de automovilistas y motociclistas. Segundo, es una increíble incapacidad de control por parte de las autoridades, todos sabemos a qué hora se hacen los piques, dónde, se citan por internet y la autoridad sabe y no hace nada”.

Sin embargo, Juan Carlos Torres Ojeda, secretario de Movilidad del distrito de Medellín, dice todo lo contrario: “Hemos estado realizando pedagogía, sensibilización y controles contundentes en atención a quejas e inconformidades de la ciudadanía... nunca va a ser suficiente los controles que hagamos, la articulación de todas las autoridades que tenemos, a ellos lo que les interesa es sentir la adrenalina, no respetan las normas de tránsito, no respetan las autoridades porque para ellos ya han perdido el sentido por la vida”. Lo que empeora el panorama según expertos, pues además de generar accidentes y muertes, en ocasiones este fenómeno de los piques ilegales aumenta la inseguridad en las zonas residenciales como ocurre en la capital colombiana.

José Stalin Rojas, director del Observatorio de la Universidad Nacional: “Vemos que, si bien las autoridades están haciendo algunas actividades reactivas, también vemos que no hay unas actividades preventivas. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué la Policía no está ahí antes para prevenir esta actividad ilegal?"

Puestos de control son ubicados estratégicamente por las autoridades en la capital colombiana, sin embargo, ellos mismos aseguran que esta medida es ineficaz pues no es suficiente para frenar a estos amantes a la velocidad. La pregunta es: ¿por qué lo hacen? ¿qué los motiva? En Séptimo Día también hablamos con estos amantes a los piques, Juan Hurtado un corredor, nos cuenta: “Es una práctica peligrosa, ¿por qué lo hacen? No somos ladrones, no somos malas personas al hacer esto, somos un poco de gente que realmente nos gusta la velocidad, nos gustan los motores”. Mientras estos corredores defienden su pasión, hay quienes piden leyes más fuertes como el congresista Daniel Carvalho: “si algo está matando tanta gente tenemos que ser mucho más estrictos y no permisivos”.

Un fenómeno que, según las autoridades, parece no tener freno y aunque los piqueros amantes a la velocidad no dimensionan la peligrosidad de su actuación, de acuerdo con expertos, es cierto que sí deja accidentes mortales y en ocasiones daños irreparables a personas inocentes como Matías: “A pesar de lo fuerte que pasó, tengo a mi hijo, muchas familias han pasado por lo que yo pasé y no tienen a sus seres queridos”.